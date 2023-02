José Mourinho: «Podia ter saído em dezembro mas não o fiz»

A Roma demorou apenas seis minutos a resolver (2-0) o jogo com o Empoli, não dando tempo para que o fantasma da eliminação na Taça, diante da Cremonese, voltasse a pairar no Olímpico. No final do encontro, José Mourinho reiterou que podia ter saído da Roma no final de 2022, quando questionado sobre os alegados convites da Premier e das seleções de Portugal e do Brasil, bem como sobre a eventual saída do central Smalling."Nada posso fazer para convencer Smalling a ficar. Eu podia ter saído em dezembro mas não o fiz, preferi ficar aqui. Esta é a minha vida, todos os dias há um jogo", ati- rou o treinador luso, enfatizan- do o percurso da Roma: "Criticam-nos como se estivéssemos quase a descer à Serie B, mas a verdade é que estamos lá em cima a competir com equipas muito fortes. Para mim, ter 40 pontos neste momento é extraordinário."