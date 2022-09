José Mourinho: «Prefiro perder uma vez por 4-0 do que quatro por 1-0»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi bem ao seu estilo autêntico que José Mourinho reagiu este domingo à pesada derrota (0-4) da AS Roma na deslocação ao terreno da Udinese na quinta jornada da Serie A. "Prefiro perder uma vez por 4-0 do que quatro vezes por 1-0, pelo menos são três pontos que perdemos em vez de 12. Claro que é difícil [digerir o resultado], mas agora temos de ser capazes de seguir em frente", começou por dizer o experiente técnico luso em declarações à 'DAZN' logo após o final do encontro.

Sobre a equipa de arbitragem, José Mourinho não culpou o árbitro Fabio Maresca pelo resultado, mas apelidou-o de "artista". "Quando perdes por 4-0 não podes culpar o árbitro, mas quando vimos quem ele era foi quando percebemos que ele tinha uma harmonia perfeita com a Udinese. É um artista", atirou.