José Mourinho prevê futuro “brilhante”

Satisfeito com a sua segunda passagem por Itália, José Mourinho deixou uma longa mensagem de natal a todos os adeptos da Roma, elogiando e agradecendo o apoio recebido e deixando algumas promessas de sucesso e glória. “Quando cheguei a Roma, as coisas ficaram imediatamente muito claras. Tempo não é um conceito vazio, mas uma palavra que significa muito. Para trabalhar e saber lidar com o tempo é preciso empatia, porque sem empatia e alguma paciência o tempo voa e nada se constrói. E garanto que aqui empatia não falta, aliás, cresce a cada dia e torna-se cada vez mais sólida! É um orgulho e uma honra trabalhar para a Roma, para vocês. Obrigado por tudo. O vosso apoio tem sido sempre fantástico. Por essas e por outras, acredito que o futuro deste clube vai ser brilhante. Obviamente sonho em vencer, porque está na minha natureza, na minha história.”

Mourinho terminou a mensagem com um convite aos adeptos da Roma para marcarem presença no Olímpico na primeira semana de janeiro frente à Juventus: “Vai ser divertido.”

À pesca na Premier League

A Roma planeia reforçar-se em janeiro e, segundo o ‘The Sun’, Mourinho está interessado em Charlie Wellens, médio de 19 anos do Manchester United, que chegou a treinar com a equipa principal quando o luso liderava os red devils. Também Maitland-Niles pode chegar à Roma. O clube italiano negoceia o empréstimo com opção de compra do ala direito do Arsenal.