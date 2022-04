José Mourinho quer reforçar Roma com jovem jogador do Barcelona

Abde Ezzalzouli estreou-se esta época pelo Barcelona na Liga espanhola, mas desde janeiro último que não voltou a representar a equipa principal dos blaugrana. O extremo, de 20 anos, costuma atuar agora pela equipa B onde tem estado a bom nível.Prova disso são as ofertas que já chegaram aos responsáveis do clube espanhol, sendo que a Roma é quem mostra estar mais interessada no jogador e disposta a pagar 10 milhões de euros por ele, segundo o 'Sport'.O jornal espanhol cita ainda o 'Corriere dello Sport' para informar que a equipa de José Mourinho já entrou em contacto com o Barcelona para iniciar as negociações. O Barça está disposto a deixar sair o jogador, por entender também que terá dificuldades em impor-se na próxima época, mas pretende acionar uma cláusula de recompra, algo que não agrada à Roma, segundo a mesma fonte.