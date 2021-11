José Mourinho quer reforço para a defesa da Roma em janeiro: central pode chegar da Holanda

José Mourinho quer garantir reforço para a defesa da Roma já em janeiro e já tem um jogador na mira. A lesão de Chris Smalling limitou as opções do técnico português para defesa e Tiago Pinto, diretor-geral do emblema da capital italiana, já trabalha na procura de garantir a chegada de Marcos Senesi, central argentino do Feyernoord.Sven Botman, do Lille, também chegou a ser opção, mas os valores pedidos pelo emblema francês fizeram a Roma procurar alternativas e tenta agora reforçar-se na Holanda. Senesi agrada a Mourinho, que pretende que este faça parte do plantel do conjunto romano para a segunda metade da época. De acordo com a imprensa italiana, a Roma vai tentar o empréstimo com opção de compra no final da temporada, a rondar os 20 milhões de euros, de forma a facilitar as contas do clube.Senesi, de 24 anos, tem contrato com o Feyenoord até junho de 2023, tendo chegado ao emblema de Roterdão em 2019, proveniente dos argentinos do San Lorenzo, a troco de 7 milhões de euros.