José Mourinho revela onde viu jogo da Roma com o Spezia e não foi no cesto da roupa suja

José Mourinho não pôde estar no banco no jogo de ontem da Roma com o Spezia, por estar a cumprir o primeiro de dois encontros de castigo, e um dos mistérios da tarde no Estádio Alberto Picco era saber onde estava o treinador português da Roma durante a partida.A DANZ, a televisão que transmitiu o jogo, não descortinou o técnico português em nenhum local das bancadas nem nos camarotes, mas depois do encontro o treinador acabou por revelar o local onde acompanhou o jogo... e não foi no cesto da roupa suja,num jogo europeu do Chelsea.Mourinho esteve sempre no interior do autocarro da Roma e viu o jogo através de um computador, acompanhado por Tiago Pinto (que também está castigado) e outros elementos da equipa. Dali comunicou por telefone com os técnicos que estavam no relvado.