José Mourinho sobre interesse do PSG: «Se ligaram, não me encontraram...»

José Mourinho reagiu com boa disposição aos rumores que nos últimos tempos o têm colocado na mira do PSG, para substituir Christophe Galtier na próxima época. O treinador português, que tem contrato com a Roma até 2024, garantiu à 'Sky Sport Italia' que não falou com ninguém do clube francês."Se telefonaram, não me encontraram. Nunca falei com eles", explicou Mourinho, sorridente.Mourinho proferiu estas declarações antes da conferência de imprensa de lançamento do jogo de quinta-feira, com o Bayer Leverkusen, para a Liga Europa, um encontro que o técnico antevê difícil. "Estão entre as melhores equipas da Europa no que diz respeito a contra-ataques. São muito perigosos, defendem, esperam que o adversário perca a bola e depois é difícil pará-los. Têm muitos avançados rápidos."