José Mourinho suspenso por dois jogos

José Mourinho foi suspenso por dois jogos pelo comité disciplinar da federação italiana, na sequência da expulsão no encontro do fim de semana diante do Torino. Nesse jogo, que acabou num empate a um golo, o técnico português da Roma envolveu-se numa intensa troca de palavras com o árbitro na fase final da partida e acabou por ver o cartão vermelho.Após o encontro, mais a frio, Mourinho assumiu que a decisão do juiz foi justa. "Mereci o vermelho pelas coisas que disse no calor do momento. Falei com o árbitro, pedi-lhe desculpa, mas não quero falar sobre as decisões da equipa de arbitragem", comentou o Special One.Além de Mourinho, do mapa de castigos esta terça-feira revelado resultaram ainda multas a Inter Milão (12 mil euros) e Juventus (5 mil euros).