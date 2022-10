José Mourinho vai à luta diante do Nápoles: «Por vezes os favoritos perdem...»

José Mourinho sabe que a Roma vai ter uma missão complicada esta noite no Olímpico diante do líder Nápoles. Complicada... mas não impossível!"O Nápoles está em 1º lugar e isso significa algo, mas por vezes os favoritos perdem...", diz o luso, agradecendo a Spalletti por este lhe ter chamado super treinador: "Não creio que esteja a fazer bluff com palavras bonitas. É um verdadeiro amigo que me respeita tal como eu o respeito." E Kvaratskhelia? Como parar o extremo do Nápoles? "Se amanhã passar ao pé de mim durante o jogo tento dar-lhe um pontapé [risos]...", graceja o Special One.