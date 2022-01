José Mourinho: «Vou ter de me preparar emocionalmente para defrontar o Inter»

A AS Roma venceu em casa o Lecce ( 3-1 ) e apurou-se para os quartos de final da Taça de Itália. Um jogo que será especial para José Mourinho, um autêntico 'Deus' no clube milanês, depois de em 2010 o ter guiado ao triplete (campeonato, taça e Champions)."Vou ter de me preparar mentalmente, encarar esse jogo como outro qualquer. Quando fui a San Siro defrontar o Milan fui insultado. Desta vez isso não vai acontecer, mesmo estando no lado oposto. Haverá respeito porque as pessoas não têm memória curta", frisou o Special One, antevendo já a primeira vez que irá defrontar o Inter no Giuseppe Meazza após ter saído do clube há quase 12 anos. "Era o adversário mais difícil que nos poderia calhar, pois o Inter é a melhor equipa em Itália. Mas tentaremos causar uma surpresa."Sobre o futuro, Mourinho deixou bem claro que passa pela Roma, numa altura em que se fala do Everton: "Em termos de paixão, numa escala de 1 a 10, é um 11, não poderia estar mais feliz. As pessoas confiam em mim e eu quero ajudar. Em termos futebolísticos, jogar para acabar entre o 4.º e o 8.º lugar não é o que quero, mas é apenas um momento. Para o ano estaremos melhores. Tivemos uma primeira metade horrível mas não trocaria a Roma por ninguém neste momento ou nos próximos três anos. Dei a minha palavra a este projeto - que é também meu - e vou mantê-la."