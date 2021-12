Karsdorp assume mudança com Mourinho: «Antes gostava de sair, de beber um copo...»

Rick Karsdorp já tinha dado o salto para a titularidade na Roma na época passada, mas 2021/22, com José Mourinho ao leme, marcou a afirmação total do holandês, com atuações que enchem as medidas da imprensa e que deixam o próprio jogador satisfeito. À imprensa do seu país, Karsdorp assume o papel do português nesta transformação."O Mourinho torna-me melhor. Normalmente gostava de sair e beber uns copos, mas agora isso já não acontece. Aquilo que me fez deixar o meu país para jogar no estrangeiro foi precisamente o projeto da Roma", assumiu o jogador holandês de 26 anos, numa entrevista à revista ELV Voetbal na qual enalteceu ainda a forma como os italianos respeitam o seu espaço."Aqui em Roma deixa-te em paz, dão-te privacidade. Claro que sou abordado na rua, mas em geral os adeptos não exageram. Imaginemos que vou jantar. Esperam que eu acabe e só depois me pedem um autógrafo ou uma foto", acrescentou o lateral ex-Feyenoord, que esta temporada totaliza 24 jogos, 18 deles na Serie A.