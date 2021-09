Líder da Roma elogia Mourinho: «É grandíssimo. Sinto-me muito satisfeito por ser o nosso treinador»

Dan Friedkin, presidente da Roma, não esconde o entusiasmo pelo trabalho que o Special One tem vindo a realizar. “O José Mourinho é grandíssimo. Sinto-me muito satisfeito por ele ser o nosso treinador”, sublinhou o dirigente máximo do atual 3.º classificado da Serie A.

A equipa gialorrossa conta por vitórias os quatro jogos efetuados em 2021/22, tendo derrotado o Trabzonspor (duas vezes), a Fiorentina e a Salernitana. Há que recuar a 2014/15 para encontrar um início tão eloquente: então com Rudi Garcia ao leme, a Roma começou com seis vitórias, sequência interrompida pelo empate diante do Man. City.