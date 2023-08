Lukaku e o reencontro com Mourinho: «Desde os 11 anos que queria trabalhar com ele...»

Romelu Lukaku foi, esta quinta-feira, oficializado como novo reforço da Roma e, na chegada ao novo clube, deixou muitos elogios a José Mourinho, treinador que encontra pela terceira vez na carreira, depois de já ter trabalhado com o português no Chelsea e no Manchester United."Desde que tinha 11 anos, quando ainda era uma criança, queria trabalhar com Mourinho. Pela terceira vez trabalharei com um treinador que me conhece bem e à minha família. Sabe que tipo de homem sou e eu também o conheço. Juntos podemos fazer grandes coisas nesta equipa. Vi os meus companheiros nos jogos do ano passado e nestes dias vou analisar cuidadosamente como me posso adaptar à formação e ao estilo de jogo", referiu Lukaku aos meios oficiais do clube, antes de falar sobre a decisão de rumar a Itália."Bastou uma chamada. Ligaram-me alguns dias antes do acordo e conversámos durante meia hora sobre as ambições do clube. Falei com o presidente sobre o que esperam de mim e da equipa. Tenho fé nesta equipa e temos de trabalhar para termos um bom desempenho", rematou.Refira-se que Lukaku chega à Roma por empréstimo de uma temporada do Chelsea.