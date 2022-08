Mady Camara reforça Roma de Mourinho: «Uma grande oportunidade para mim»

Mady Camara é o mais recente reforço da Roma, de José Mourinho. O médio, de 25 anos, chega por empréstimo do Olympiacos, com opção de compra no fim da temporada.





"Estou muito feliz por estar aqui. A Roma representa uma grande oportunidade para mim. Será uma época exigente, entre taças e campeonato, mas estou aqui para dar a minha contribuição e ajudar a equipa em todas as competições que participarmos. Ver os adeptos no [Estádio] Olimpico foi magnífico, mal posso esperar por jogar para eles", frisou Camara, que vai envergar a camisola 20, aos meios do clube italiano.Tiago Pinto, diretor desportivo do emblema transalpino, também comentou a transferência e perspetivou uma boa campanha para o jogador em Roma. "Camara traz consigo as características técnicas e físicas que precisávamos. Estou certo de que Mady vai jogar este novo desafio com o espírito que o distingue e fará o seu melhor para se estabelecer no nosso clube", afirmou.