Mãe de Zaniolo sai em defesa do médio da Roma: «É muito fácil apontar o dedo...»

Francesca Costa, mãe de Nicolò Zaniolo, recorreu esta segunda-feira à sua página oficial do Instagram para defender o filho, que foi expulso no último jogo da AS Roma para o campeonato, frente ao Génova, e tem desde então recebido insultos por parte de alguns adeptos do clube nas redes sociais.

"É muito fácil apontar o dedo, ignorar é a melhor coisa. Agradecemos a todos vocês as mensagens e o amor que têm demonstrado. Esta mensagem é para vocês, os que apoiam", escreveu.

O jovem italiano foi titular no duelo da 24.ª jornada da Serie A, viu o primeiro cartão amarelo no encontro aos 90+1' e o segundo, que o viria a tirar do jogo antes do apito final, quatro minutos depois, aos 90+5'.