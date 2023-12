Mais uma dor de cabeça para Mourinho: Dybala lesiona-se e perde últimos jogos do ano

Paulo Dybala é a mais recente dor de cabeça de José Mourinho, na Roma. O avançado argentino sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e vai falhar os dois últimos jogos do ano, com o Sheriff (Liga Europa), Bolonha, Nápoles e Juventus.



Dybala teve de ser substituído no encontro de domingo, com a Fiorentina (1-1), inicialmente supôs-se que a mazela não seria grave e que 'La Joya' poderia regressar a 23 de dezembro, frente ao Nápoles, mas os exames realizados ontem mostraram que o argentino vai precisar de pelo menos três semanas para recuperar. Por isso, segundo a imprensa italiana, só regressa em 2024.



O internacional argentino tem quatro golos e seis assistências em 14 jogos esta época, tendo falhado 9 encontros devido a lesões.