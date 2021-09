Mancini desobedeceu a Mourinho, marcou golo e técnico reage: «Só podes rir-te...»

Gianluca Mancini foi o autor de um dos cinco golos da Roma diante do CSKA Sófia, na quinta-feira, mas esse golo não teria sido acontecido caso o defesa da Roma tivesse... seguido as ordens de José Mourinho. Tudo porque, conforme o técnico português descreveu nas redes sociais, Mancini subiu à área dos búlgaros desrespeitando uma indicação dada pelo próprio treinador. Menos mal que deu certo...





View this post on Instagram A post shared by Jose Mourinho (@josemourinho)

"Quando um jogador te pede para ir à área num canto, tu dizes que não, mas ele vai na mesma e marca... Só podes rir-te", escreveu o português no Instagram, anexando uma imagem do momento em que está precisamente a sorrir enquanto Mancini celebra na sua direção.Questionado depois do jogo sobre a 'desobediência', Mancini justificou. "Ele disse-me para ficar atrás nos cantos, mas senti que podia marcar, por isso corri até à área e marquei. Quando o fiz, fui na sua direção [de Mourinho] para lhe dizer. Ele trouxe uma nova mentalidade. Disse o que queria de nós logo no primeiro dia de treino. Não há uma única sessão em que tiremos o pé, a sua vontade de nos ensinar o que ele sabe deu-nos isto, faz-nos sentir a todos importantes", destacou.