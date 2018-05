Continuar a ler

"Estou muito feliz por estar aqui, a Roma é um grande clube, que segue na direção certa, seguindo um projeto desportivo claro", disse o jogador, acrescentando estar seguro que a equipa se enquadra nas suas características.





O espanhol Ivan Marcano, de 30 anos, foi esta quinta-feira oficializado como jogador da Roma, num contrato válido por três épocas, até 30 de junho de 2021."Marcano, que passou as últimas quatro épocas nos portugueses do FC Porto, junta-se aos 'giallorosso' a custo zero", refere a Roma na sua página oficial.