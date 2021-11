Más notícias para Mourinho: Roma anuncia que dois jogadores testaram positivo à Covid-19

L’#ASRoma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 20, 2021

A Roma, de José Mourinho, anunciou este sábado em comunicado que Bryan Cristante e Gonzalo Villar testaram positivo à Covid-19."A AS Roma comunica que, no seguimento do controlo periódico realizado, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, ambos vacinados, apresentaram resultados positivos à Covid-19. As autoridades sanitárias competentes foram imediatamente informadas. Os jogadores estão bem e isolados em casa", pode ler-se.Os dois médios falham assim o encontro deste domingo (19h45) entre Roma e Génova.