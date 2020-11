Más notícias para Paulo Fonseca e para a seleção bósnia: Dzeko testa positivo à covid-19

Edin Dzeko, avançado da Roma, anunciou nas redes sociais que testou positivo à covid-19. Uma má notícia para Paulo Fonseca, que fica assim sem o influente jogador para o jogo de domingo, com o Génova.





"Olá a todos", escreveu o internacional bósnio no Instagram. "Infelizmente testei positivo à covid-19 e, como sabem, tenho de respeitar um período de quarentena. Quero tranquilizar os que me são mais próximos e dizer-lhes que, felizmente, não tenho sintomas."Dzeko soube que tinha contraído o novo coronavírus depois dos habituais testes efetuados pelos giallorossi. "Vou ficar afastado dos meus companheiros de equipa, mas o meu pensamento e o meu coração estarão com eles, a começar no próximo domingo. Força Roma."O jogador não defronta o Génova, domingo, nem vai apresentar-se nos trabalhos da sua seleção.