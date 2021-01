Massimiliano Allegri 'assombra' Paulo Fonseca

Apesar de ter vencido (4-3) o Spezia, na última jornada do campeonato, e seguir em 3º na prova, Paulo Fonseca continua com o lugar em risco no comando técnico da Roma. De acordo com a imprensa italiana, o duelo com o Verona, no próximo domingo, pode ser um derradeiro teste para o treinador português. O ‘Calciomercato’ avança mesmo que Massimiliano Allegri, campeão pelo Milan e Juventus, já terá um princípio de acordo com a direção do clube da capital. O técnico italiano, de 53 anos, terá recusado abordagens de Chelsea e Nápoles, comprometendo-se com a Roma, onde irá receber 5 milhões de euros por temporadas, mais prémios.

Dzeko tenta saída

Em cima da mesa de Tiago Pinto, novo diretor da Roma, está também o processo de Dzeko. Após o confronto com o treinador Paulo Fonseca, o avançado passou a treinar à parte do grupo e pode estar de saída. O agente do bósnio, Tullio Tinti, já procura uma solução até ao fecho do mercado.