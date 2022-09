Massimo Moratti elogia Roma de Mourinho: «Pode ser a surpresa da época»

Este fim de semana a Serie A volta depois da paragem para seleções e o jogo cabeça de cartaz vai opor Inter Milão e Roma - 17 horas de sábado -, num duelo que marcará o encontro de José Mourinho com a equipa que comandou entre 2008 e 2010. Em jeito de antevisão, a Radio Centro Suono abordou o encontro com Massimo Moratti, o presidente que levou o português para o clube milanês em 2008, que na sua curta declaração não deixou de denotar a sua admiração pelo técnico contrário."Tenho a sensação de que o Inter ficou abalado ao perder o Scudetto na época passada e há alguma deceção no ar. Precisam de algo para o abanar, para voltar a entrar nos eixos. A Roma está certamente em melhor forma e quer ganhar alguma consistência. Têm um plantel interessante e podem ser a surpresa da época", disse Moratti, à Radio Centro Suono.O antigo presidente milanês falou ainda em concreto de Mourinho, o técnico que levou o 'seu' Inter ao triplete em 2010 e que, por estar castigado, não se irá sentar no banco em San Siro. "As suas características são as mesmas, tal como o profissionalismo e atenção ao detalhe. O Mourinho tem a ambição de ser melhor do que na época passada", disse.