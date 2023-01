Materazzi deixa mensagem a Mourinho: «Nunca enganaste ninguém, exceto aqueles que mereciam»

Marco Materazzi deixou a José Moutinho uma mensagem de parabéns. O treinador português na Roma, que treinou o antigo defesa italiano no Inter, só comemora o 60.º aniversário no próximo dia 26, mas Materazzi, que nunca escondeu a admiração pelo 'Special One', dedicou-lhe umas palavras através da 'Gazzetta dello Sport'."Talvez, mais cedo ou mais tarde, também tu ficarás velho, e não tenho tanta certeza, mas ainda és demasiado esperto para seres enganado pelos anos. Nunca enganaste ninguém, exceto aqueles que mereciam", escreveu o antigo futebolista, de 49 anos.Materazzi lembrou a relação que o treinador tinha com a equipa nerazzurra: "Nunca nos enganaste, nunca nos menosprezaste. Disseste-nos as coisas olhando-nos diretamente nos olhos. Fizeste-nos sentir incríveis. Só fizeste uma coisa mal: foste embora. Se tivesses ficado, quem sabe o que mais teríamos ganho juntos..."Em 2009/10, com o português ao leme, o Inter ganhou o campeonato, a Liga dos Campeões e a Taça de Itália.