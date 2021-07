Matías Viña vai juntar-se ao clã de Mourinho na capital italiana

Matías Viña, lateral-esquerdo do Palmeiras cobiçado pelo FC Porto, está a caminho da Roma de José Mourinho. Quem confirmou o sucesso da operação foi o próprio Tiago Pinto, diretor-geral do clube italiano.





Fê-lo durante uma conversa informal com os adeptos da Roma à entrada de Trigoria, quartel-general dos gialorossi. Talvez sem se aperceber que a troca de impressões estava a ser filmada, o dirigente português abriu o jogo... enquanto era solicitado para tirar fotografias e bombardeado com perguntas sobre os reforços. "O mercado vai bem. O Viña está a chegar. O Xhaka? Vamos ver. Uma contratação de cada vez. O regresso de Totti? Vamos ver... A vontade dele não é a minha", atirou Tiago Pinto. Instantes depois, o vídeo estava espalhado pelas redes sociais. Se não existir um volte-face, o uruguaio de 23 anos irá assim rumar a Itália, custando à Roma 13,5 M€ (2,5 M€ são respeitantes a bónus).

O Palmeiras de Abel Ferreira detém apenas 57,5 por cento dos direitos económicos de Matías Viña, pertencendo a parte remanescente do passe ao Nacional de Montevideo, emblema onde o defesa foi formado. Ora, o Verdão está a negociar com o clube da capital do Uruguai no sentido de receber uma quantia superior à que tem direito (6,3 M€), acenando com percentagens de passes de outros atletas.