Matic oficializado na Roma: «Mourinho tornou a decisão de vir para aqui muito simples»

Nemanja Matic foi esta terça-feira oficializado como reforço da Roma para 2022/23. O médio, de 33 anos, chega a custo zero, após ter terminado contrato com o Manchester United, e assinou por uma época com a equipa de José Mourinho. O internacional sérvio vai trabalhar pela terceira vez na carreira com o treinador português, depois de já o ter feito no Chelsea e nos red devils."Estou satisfeito e honrado por me juntar a este clube e mal posso esperar para começar a nova época com os meus companheiros de equipa", começou por dizer aos meios do clube italiano."A Roma é um grande clube, com adeptos incríveis e um treinador, José Mourinho, que é bem conhecido de todos. Tornou a decisão de vir para aqui muito simples. Espero que, trabalhando juntos, possamos alcançar grandes feitos", assumiu o jogador que passou pelo Benfica entre 2011 e 2014.Tiago Pinto abordou a chegada de Matic e deixou elogios ao médio. "Nemanja traz para a Roma não só muita qualidade em campo, como também a vasta experiência que ganhou em todas as temporadas na Premier League e o foco e a mentalidade que o destacaram consistentemente ao longo da carreira. O entusiasmo que ele demonstrou com a perspectiva de se juntar ao nosso projeto foi extremamente encorajador e tenho a certeza que servirá como ponto de partida para uma jornada muito produtivapara todos nós", frisou o diretor-geral da Roma.