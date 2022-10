Meta da Roma é renovar com Mourinho

O Friedkin Group, dono da Roma, quer renovar o contrato de José Mourinho, o qual é válido até 30 de junho de 2024. Segundo o 'La Repubblica', Dan Friedkin, proprietário do conglomerado e presidente do clube, já terá iniciado conversações exploratórias com o treinador português, cuja equipa ocupa o 6º lugar decorridas seis jornadas na Serie A. O processo negocial tem alguma complexidade, dado o salário do Special One (8 milhões de euros limpos por ano) e o facto de o técnico luso não ter pressa em resolver o assunto.