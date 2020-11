Miccoli aprova contratação de Tiago Pinto: «Se vem do Benfica pode vencer na Roma»

Fabrizio Miccoli, antigo avançado italiano que vestiu a camisola do Benfica entre 2005 e 2007, não tem dúvidas que Tiago Pinto - o novo diretor geral dos gliarossi - vai ser bem-sucedido na Roma. Em declarações ao 'Corriere dello Sport' o ex-jogador teceu rasgados elogios ao clube da Luz.





"Acreditem em mim: um dirigente que vem do Benfica pode vencer na Roma. Basta ver o que o clube conseguiu, tanto do ponto de vista desportivo como financeiro", considera Miccoli.Depois recorda alguns pormenores da sua passagem pelos encarnados. "O Benfica sempre foi um clube muito organizado e ambicioso. Quando decidi aceitar o convite deles, depois de um ano em Florença, pensei que para ir para um campeonato periférico bastava jogar o mínimo e indispensável. Mas não! O Benfica faz-te sentir o peso da sua história. Tínhamos sempre o grande Eusébio a vigiar-nos, ele era uma espécie de embaixador do clube. E os adeptos são muito apaixonados", assegura.A finalizar, uma garantia. "Tenho a certeza de que a Roma fez uma boa aposta. Não conheço o acordo ao detalhe, mas parece-me que ele vais ser muito mais do que um diretor desportivo."