Milhões da Arábia Saudita chegam a Roma: clube assina o melhor acordo comercial da sua história

Os milhões da Arábia Saudita continuam a fazer-se sentir no futebol europeu. Depois da grande aposta em jogadores, vísivel no último mercado de transferências, os petrodólares chegam agora em forma de investimento, num negócio que acaba por ser histórico para a Roma.A formação liderada pelo português José Mourinho assinou com a Riyadh Season, empresa responsável por alguns dos eventos de entretenimento mais importantes na Arábia Saudita, um acordo válido para os próximos dois anos, que prevê um encaixe financeiro de 25 milhões de euros para o clube italiano. Este é já o melhor acordo comercial de sempre da história do clube, superando os 30 milhões de euros que arrecadou em três anos com a Qatar Airways, o último patrocinador das camisolas do clube.O novo patrocinador dos giallorossi já foi hoje exibido na zona frontal da camisola de jogo que os jogadores da Roma estão a usar frente ao Servette, da Suíça, na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, como é possível ver na imagem que ilustra este artigo.