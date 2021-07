Mkhitaryan não esquece confusão com Pepe: «Foi uma entrada suja, ele queria lesionar-me»

O particular da Roma com o FC Porto permanece bem vivo na memória de Henrikh Mkhitaryan, que não esquece a altercação com Pepe, no Algarve.





Entrada de Pepe sobre Mkhitaryan origina o caos no FC Porto-Roma



"Para ser bem claro, não foi uma entrada dura do Pepe, foi uma entrada suja, ele queria lesionar-me. Por isso fiquei tão zangado. Mesmo sendo um jogo particular, era importante para nós e para eles. Eu sou assim quando jogo, quero ganhar até nos treinos", contou o futebolista arménio da equipa italiana em declarações ao 'Corriere dello Sport'."Não foi uma cena bonita, mas aconteceu. Espero que não suceda outra vez", acrescentou.Sobre a sua relação com Mourinho, com quem esteve em Inglaterra, Mkhitaryan explica: "O que aconteceu em Manchester fica em Manchester. Conversámos como adultos, ambos queremos seguir pelo mesmo caminho, ambos queremos vencer por este clube. Apenas isso importa este ano."