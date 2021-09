Moratti elogia Mourinho: «Tenho a certeza que todos vão andar felizes»

Massimo Moratti, ex-presidente do Inter, deixou rasgados elogios a José Mourinho. O ex-dirigente falou com carinho do treinador que o ajudou a conquistar o histórico triplete no emblema de Milão na temporada 2009/10.

"Estou muito feliz pelo José, é uma grande oportunidade para ele e para os adeptos da Roma. É um treinador que dá muita confiança e tenho a certeza que todos vão andar felizes", disse Moratti ao ‘Il Messaggero’. "Acredito que o regresso de Mourinho à Serie A é o evento mais interessante da nova temporada. Há muitos bons treinadores que farão a diferença, mas quem vai dominar? Mou."

Azmoun para 2022

A imprensa italiana revela que a Roma já pensa em reforços para a próxima época. O avançado iraniano Sardar Azmoun está em fim de contrato com o Zenit e interessa a Mourinho.