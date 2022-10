Mourinho: «A falta de golos é um problema da equipa, não do Abraham»

José Mourinho realizou esta quarta-feira a antevisão ao duelo entre Betis e Roma, encontro da quarta ronda da fase de grupos da Liga Europa, numa sessão em que o treinador português foi confrontado com a pouca eficácia ofensiva da equipa, que tem Abraham como principal figura do ataque.

O treinador português não quis apontar o dedo ao avançado inglês, assumindo que se trata tudo de um problema coletivo do que propriamente individual. "A falta de golos é um problema da equipa, não apenas do Abraham. Não gosto de fazer este tipo de análises, não leio muito [os jornais] mas possivelmente encontrarão jogadores deste nível que já viveram momentos semelhantes em Itália e fora de Itália. Há momentos como estes. Para vocês, tudo são números, tudo são estatísticas, mas a verdade é que nós precisamos de marcar golos para ganharmos jogos. Se desse para ganhar os jogos só com oportunidades de golo criadas nós certamente que venceríamos todos porque somos a equipa com mais chances. O mais importante é olharmos para tudo enquanto equipa, não temos de colocar qualquer tipo de pressão, como vocês fazem, sobre o jogador A ou B que tem de marcar mais. Analisamos tudo como equipa. Marcamos poucos golos para aquilo que produzimos, temos de ser mais eficazes", atirou.

Betis e Roma defrontam-se esta quinta-feira (amanhã, a partir das 17h45) no Benito Villamarín, em Sevilha. Os espanhóis lideram atualmente o Grupo C com nove pontos e podem fechar o apuramento já nesta ronda. Já a Roma de Mourinho é terceira classificada, com apenas três.