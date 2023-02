Mourinho: «A última coisa que quero pensar neste momento é sobre o futuro»

Depois de ter perdido por 1-0 na Áustria, a Roma de José Mourinho recebe esta quinta-feira o RB Salzburgo com absoluta necessidade de ganhar para seguir em frente na Liga Europa. O técnico português sabe disso e, numa altura em que o seu futuro é um dos temas mais falados, aproveitou para deixar claro aquilo que nesta fase é o mais importante."Na véspera deste jogo, a última coisa que quero pensar é sobre o futuro, seja o meu ou o da equipa. Temos de pensar no jogo de amanhã, de uma fase a eliminar. Neste caso, o futuro é amanhã. Não quero falar da minha situação", começou por explicar o técnico português.Mourinho aproveitou para falar dos adeptos, depois de ter criticado a forma como se comportaram recentemente. "No outro dia acabei a conferência de imprensa a dizer que queria pedir desculpa pelas minhas palavras, porque essa não é a minha tarefa. Sei que sou aquele que deve ser criticado por eles. Amanhã espero que a minha equipa tenha a atitude correta e é aí que posso ter uma influência positiva. Obviamente que estamos habituados a ter adeptos apaixonados, a Curva deu-nos imenso na época passada, especialmente por esta altura, nos jogos com Leicester, Bodo ou Vitesse. Jogaram connosco, se puderem fazê-lo de novo isso ajudará na dinâmica e intensidade do jogo", explicou.A finalizar, o técnico seguiu no mesmo raciocínio. "Será a atmosfera que eles quiserem e também aquela que formos capazes de criar. Uma equipa também é capaz de ajudar a criá-la, pela sua forma de jogar e performance. Não me perguntas o que acho mais importante, se a Serie A ou a Liga Europa, porque já sabes a minha resposta. O próximo jogo é o mais importante. Espero que os adeptos entendam que estamos a dar tudo o que temos".