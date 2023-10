Mourinho antes da visita ao Inter: «Para nós um pequeno problema é um desastre»

A Roma leva cinco vitórias seguidas - duas na Liga Europa e três no campeonato - mas o bom momento está longe de tranquilizar José Mourinho poucos dias antes de defrontar o Inter, em San Siro. O treinador português, que não esteve no banco ontem, na vitória frente ao Slavia Praga, nem estará no domingo frente aos nerazzurri, voltou a queixar-se da falta de soluções."No domingo infelizmente teremos duas equipas que estão em níveis completamente diferentes no que diz respeito às opções. O Inter tem duas equipas em uma, tem jogadores para rodar, dois por cada posição", explicou o treinador português.E prosseguiu: "Eu hoje está lá em cima [durante o jogo com o Slavia Praga] olhei para baixo e vi que os cinco jogadores que tínhamos a aquecer eram todos miúdos da nossa academia. Isto é uma nova experiência na minha carreira. Mas depois quando desci ao balneário alguém me abraçou. Era o Luigi Cherubin [jovem de 19 anos]. Tenho a certeza que haverá festa em San Basilio esta noite com a estreia do rapaz da terra pela Roma."Um grupo de adeptos do Inter comprou 30 mil apitos para distribuir do dia do jogo, com o intuito de perturbar Lukaku de cada vez que o ex-avançado dos nerazzurri, agora da Roma, tocar na bola. Mas Mourinho não conta fazer nenhum tipo de preparação especial com jogador para fazer frente ao que o espera. "Ele apenas precisa de descansar. Trata-se de um grande jogo, frente a uma super equipa. Motiva algumas pessoas mas agora precisamos é de descanso", atirou, voltando depois ao tema das opções. "Na parte final do jogo o Bryan Cristante lesionou-se e eu fiquei preocupado. Imagino que o meu colega Simone Inzaghi [treinador do Inter] não tem esta reação quando um dos seus jogadores se lesiona. Infelizmente, para nós um pequeno problema é um desastre."