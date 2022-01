Mourinho aplaude estreia de ex-FC Porto: «Precisávamos de mais Sérgios Oliveiras»

A estreia de Sérgio Oliveira na Roma ficará certamente na memória dos adeptos, já que o português marcou o único golo da vitória sobre o Cagliari (1-0) . No final da partida, José Mourinho também se mostrou agradado com o desempenho do antigo jogador do FC Porto, frisando que a equipa precisava "de um jogador assim"."Precisávamos de mais Sérgios Oliveiras, jogadores com esta experiência, que sabem o que têm de fazer em determinados momentos do jogo. Não é um maestro como Pirlo ou Pjanic, mas precisávamos de um jogador assim", disse o técnico, que apesar de não ter resposta quando questionado acerca do porquê da Roma não ter conseguido um resultado mais confortável, elogiou o triunfo caseiro."Foi [uma vitória] muito importante. Controlámos a partida, mas depois corremos o risco de sofrer o empate no final, numa grande defesa do Rui Patrício. Jogámos muito bem sem bola, contra uma equipa que joga um futebol muito direto. Podia ter terminado 5-0. Quando jogamos assim, não precisamos de sentir pressão", concluiu.A Roma ocupa atualmente a 6.ª posição do campeonato italiano, a 6 pontos da Juventus, quinta colocada.