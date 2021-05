Mourinho aplaude vitória da Roma e Paulo Fonseca reage

A Roma impôs-se ontem à Lazio e venceu (2-0) o dérbi da capital italiana. Num jogo com poucas oportunidades, a formação de Paulo Fonseca foi eficaz e chegou ao golo inaugural perto do intervalo, por intermédio de Mkhitaryan.





Na etapa complementar, o guardião, Fuzato, foi crucial com duas boas defesas e permitiu que a Roma pudesse sentenciar o duelo. Aos 78’, Pedro Rodríguez rematou colocado e selou o triunfo dos giallorossi. O espanhol tornou-se o jogador mais velho (33 anos e 291 dias) a marcar no dérbi romano, superando Klose (33 anos e 129 dias). "Queríamos dedicar esta vitória aos nossos adeptos. A equipa esteve concentrada e foi muito eficaz. Preparámo-nos bem para este desafio e não permitimos que a Lazio impusesse o seu estilo de jogo", sublinhou Paulo Fonseca.Quem esteve atento ao jogo foi o futuro técnico da Roma, José Mourinho, que felicitou a equipa e Fonseca "por uma grande vitória", merecendo uma reação do compatriota. "O José sabe que estou aqui se precisar de conselhos", assumiu Fonseca.