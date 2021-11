Mourinho após a derrota frente ao Veneza: «Tenho de me proteger...»

A Roma de José Mourinho voltou a perder na Serie A, este domingo, desta feita no terreno do Veneza (2-3) . Após a partida, o treinador português frisou, à Sky, que o resultado não reflete o que se passou no jogo, acrescentando que não quer falar sobre a arbitragem."É difícil dizer mal, para mim a história do jogo foi a nossa capacidade ofensiva. Criámos muitas chances, chegámos a posições muito perigosas... tivemos uma facilidade tremenda em chegar à frente. Os avançados movimentaram-se bem, é difícil comentar o facto de termos marcado apenas dois golos. Sofremos o primeiro golo de bola parada. O terceiro golo são interpretações quanto a um fora de jogo. Tenho que me proteger e ficar com os meus sentimentos, não vou dizer nada", começou por dizer.Questionado acerca da prestação da arbitragem, Mourinho referiu que não é uma desculpa. "Também poderia falar sobre os jogadores que sofreram cartões por faltas táticas. Tivemos muitas oportunidades para fazer o 3-1. Tínhamos o controlo do jogo, mas com 2-1 aconteceu o que aconteceu".O técnico português não sente que a equipa está desmotivada, mas garante que o principal objetivo continua a ser o quarto lugar. "Tenho de dar ambição e motivação a mim e aos jogadores. Continuo a dizer que o quarto lugar é o nosso objetivo. Não acho que esta equipa seja melhor que a do ano passado, perdemos jogadores experientes. Bruno Peres seria útil, Juan Jesus seria útil... o mercado foi uma reação. O guarda-redes [Rui Patrício] foi escolha minha. O lateral foi uma reação porque perdemos o Spinazzola. Abraham foi uma reação [pela perda de Dzeko]. Tenho três anos para trabalhar. As equipas são construídas de determinada maneira, e se não houver soluções, é preciso reagir".Mourinho aproveitou ainda para referir a falta de profundidade do plantel. "Quando montamos uma equipa, é preciso partir de um certo modelo de jogo. Quando uma equipa está desequilibrada e perdemos vários jogadores entre lesões e cartões, é preciso encontrar soluções. Não temos dois jogadores por posição, os outros sim. O plantel tem limitações, e não é uma crítica ao clube. Não é época para pensar em grande", rematou.