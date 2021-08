Foi com um triunfo por 2-1 que a Roma de José Mourinho estreou-se, de forma oficial, sob comando do treinador português num encontro frente aos turcos do Trabzonspor, em jogo da primeira mão do playoff da UEFA Conference League.





Nas declarações após o encontro na Turquia, aos microfones da 'Sky Sports', José Mourinho, tal como fizera na antevisão ao encontro, salientou a competência do adversário."O Trabzonspor não é uma equipa de Conference League. Todos pensaram que seria um jogo fácil, mas como puderam ver não foi assim. Estamos a defrontar uma boa equipa, com experiência e qualidade. Não foi fácil, de todo, mas eu vi uma Roma equilibrada, muito sólida, sofremos um pouco na segunda parte do ponto de vista físico, mas fomos uma equipa e isso para mim é o mais importante. Temos uma palavra a dizer na próxima quinta-feira, no Olímpico [de Roma] com a presença dos nossos adeptos e contamos fechar o passo para a fase de grupos", começou por dizer o técnico luso."É fácil para vocês falar sobre individualidades, mas eu penso que toda a equipa esteve bem, caso contrário eu teria começado por falar do Rui Patrício e acabado no Mkhitaryan, sem esquecer o Pérez e o Mayoral também. Todos contribuíram e fizeram a sua parte. Conseguimos ser perigosos em muitas ocasiões, mas não marcámos. Mas gostei da reação que a equipa teve ao golo, num momento difícil e, sobretudo, com algum desgaste também. Ganhámos e foi um bom resultado para nós, mas mesmo que não tivéssemos [ganho], o meu sentimento para com os jogadores seria o mesmo.""As namoradas e as mulheres deles podem não estar satisfeitas, mas vamos chegar tarde e temos de recuperar. As férias acabaram-se, isto é profissionalismo...""O sonho de todos os adeptos é o mesmo que os jogadores têm, mas na última temporada a Roma terminou com 29 pontos de atraso para o Inter e longe do quarto lugar [que dá acesso à Champions League]. Mas temos de ir com calma. O clube tem sido fantástico no mercado de transferências, muito por força da lesão do Spinazzola e da saída não planeada do Dzeko. Com isto quero dizer que ainda falta alguma coisa. Penso que no próximo verão possamos planear a nova temporada de forma diferente. Esta [época] vamos empatar e perder, mas com certeza que jogaremos sempre convencidos de que podemos ganhar", terminou.