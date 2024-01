Mourinho arrasa antigo jogador: «Não respeita as pessoas que comem do mesmo prato onde ele comeu»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após a vitória sofria da Roma sobre a Cremonese, que valeu o apuramento para a os quartos de final da Taça de Itália, José Mourinho deixou duras críticas a Massimo Mauro, antigo jogador italiano e que atualmente é comentador de televisão."O Massimo Mauro está aqui? Não é agradável um antigo jogador não respeitar pessoas que comem do mesmo prato onde também ele comeu. Há comentadores e comentadores. E parece-me que ele ainda está a comer daquele prato, não acredito que trabalhe de graça, mas sim que recebe dinheiro. Não trabalha apenas pela sua bela aparência", afirmou o técnico português na ‘flash’.Massimo Mauro, depois do encontro entre Roma e Nápoles, da 17.ª jornada da Serie A, tinha criticado a forma de jogar da formação orientada pelo técnico português: "Vi um jogo cheio de faltas, antidesportivo, e acredito que tenha sido estratégia da equipa de Mourinho, o que é ainda mais grave porque é contra o espírito do futebol".