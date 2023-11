Mourinho arrasa jogadores da Roma após derrota: «O que faltou? Tudo, nem quero dar desculpas»

José Mourinho não poupou, esta quinta-feira, nas críticas aos seus jogadores após nova derrota, desta feita na 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa na República Checa, frente ao Slavia Praga (2-0 ). No final da partida, o treinador português fez questão de mostrar o seu desagrado, frisando que "faltou tudo" à sua equipa."O que faltou? Tudo. O resultado é bem merecido. Não gostei de nada. Já falei com os jogadores no balneário, algo que normalmente não faço. A equipa jogou tão mal que nem quero dar desculpas. Do ponto de vista individual, foram poucos os jogadores que tiveram a atitude correta. Muitos não tiveram a abordagem correta para um jogo sério, lamento por isso. Hoje fomos horríveis, merecemos a derrota. O único que não mereceu perder foi o [Edoardo] Bove", começou por referir, citado pelo 'Corriere dello Sport'.E prosseguiu: "Não consigo explicar esta derrota. Quero ser sincero: foi uma vitória merecida para eles e uma derrota merecida para nós. Gostei da atitude e seriedade do Bove, gostei muito dele. Os outros? Prefiro falar diretamente com eles".Apesar da má prestação da equipa, Mourinho não hesitou e assumiu a responsabilidade: "Não fizemos nada, nada. Eles [Slavia Praga] jogaram como jogaram no primeiro jogo, mas na altura não conseguiram melhor porque nós estivemos lá. Todas as coisas básicas fizemos mal. Quem é o culpado? Eu. Tenho de assumir isso", rematou.A Roma segue no 2.º lugar do Grupo G da Liga Europa com 9 pontos, os mesmos do líder, o próprio Slavia Praga. O Servette é 3.º, com 4, ao passo que o Sheriff, da Moldávia, é último com apenas 1 ponto somado.