Mourinho assinala 40 dias sem dar entrevistas: «Esqueci-me dos meus amigos da imprensa...»

José Mourinho recorreu esta segunda-feira ao Instagram para assinalar o facto de ter estado 40 dias sem dar entrevistas. Num tom brincalhão o treinador português da Roma diz que durante aquele período esteve focado no trabalho, mas que teve saudades dos seus "amigos da imprensa".





O técnico da Roma acrescentou que deu hoje uma entrevista aos canais de comunicação do clube, que pode ser vista a partir de amanhã."Estou a sorrir porque tive um recorde de 40 dias sem dar entrevistas. Foi um tempo fantástico, onde apenas me foquei no trabalho e esqueci-me dos meus amigos da imprensa" escreveu o treinador. "Hoje foi o dia. Dei uma entrevista à Roma e podem vê-la amanhã. Nada de verdadeiramente interessante, para ser honesto. Adoro a imprensa, tive muitas saudades."