Mourinho 'atira-se' ao árbitro: «Houve um tipo que decidiu ser protagonista»

A Roma de José Mourinho regressou ontem aos triunfos, frente à Udinese, por 1-0, depois do desaire diante do Verona (3-2), mas o treinador português acabou por se mostrar muito crítico relativamente ao trabalho do árbitro, que mostrou o segundo amarelo e expulsou Lorenzo Pellegrini na parte final do encontro.





"Jogar depois de uma derrota nunca é fácil e ganhar é uma sensação muito boa, mesmo que um certo tipo tivesse decidido ser protagonista", escreveu Mourinho nas redes sociais.A Roma subiu ao 4.º lugar, com 12 pontos, a três do líder Nápoles. No próximo domingo visita a Lazio.