Mourinho crítico com relvado: «Olímpico de Roma parece uma passerelle comparado a isto»

Com Rui Patrício a titular na baliza mas sem o lesionado Renato Sanches - Tammy Abraham, Kumbulla e Smalling também ficaram de fora por razões físicas -, a Roma de José Mourinho empatou (1-1) na casa do Torino e falhou a entrada na zona de acesso às competições europeias."Sofremos o golo de bola parada. É difícil jogar contra equipas que jogam nesse estilo e estou triste com o resultado, mas não com o que vi dos meus rapazes", disse o técnico, antes de criticar o relvado: "Jogámos bem, mas não é fácil criar oportunidades contra o Torino nem jogar a um toque num campo tão mau. O Olímpico de Roma parece uma 'passerelle' comparado a isto. Não volto a falar mal do nosso relvado."A Roma ocupa o 13.º lugar, com 5 pontos, mas Mourinho não está preocupado: "Ainda é cedo. Em dezembro não vamos estar onde estamos agora, certamente."