Mourinho deixa críticas ao Fair Play Financeiro: «Penaliza as equipas que querem emergir»

A Roma é um dos clubes punidos pela UEFA devido ao fair play financeiro e Mourinho lamentou-se por isso, deixando algumas críticas.





“É um mecanismo que não funciona bem que protege os clubes que já são muito fortes. A nível competitivo não é um mecanismo de fair play. Na verdade, penaliza as equipas que querem emergir”, lembrou o técnico na antevisão do jogo de hoje com a Udinese. E, depois de elogiar o trabalho de Tiago Pinto e do clube no reforço da equipa, fez questão de frisar: “Espero que ainda me possam ajudar mais um pouco. É duro ver que com mais alguns milhões a Roma ficaria em condições de sonhar.”

Frente à Udinese, El Shaarawy, Kumbulla, Darboe, Zaniolo e Wijnaldum são baixas devido a problemas físicos.