Mourinho deixa 'dica' a Scaloni por causa de Dybala: «Talvez tenha de nos enviar umas garrafas de vinho...»

Paulo Dybala estreou-se esta noite a marcar pela Roma, ao bisar diante do Monza , numa partida na qual acabou por ser a grande figura. Foi uma espécie de 'deja vu' para José Mourinho, que voltou a ver o argentino a marcar no Olímpico. Só que desta feita com a camisola romana. Ora, após o encontro, o português lembrou precisamente os golos que Dybala marcou no passado, pela Juventus, e fez questão de repetir aquilo que fez nessa altura."Na época passada, quando a Juventus jogou aqui no Olímpico e ele foi substituído, disse-lhe 'és muito bom, miúdo'. Por isso, esta noite fiz a mesma coisa. Ele sorriu, porque lembrámo-nos que ele já tinha marcado neste estádio", lembrou o técnico português, ao DAZN.Mourinho prosseguiu nos elogios e até lançou uma 'dívida' para Lionel Scaloni, selecionador argentino. "Por vezes tens talento que está isolado na equipa, mas o Paulo é um grande talento que joga com e para a equipa. Mesmo não tendo sido feito para isto, ajuda na defesa com um trabalho extraordinário. Tem um historial de lesões, mas tem evoluído. Acho que é um sinal daquilo que virá no Mundial do Qatar. Talvez o Scaloni deva enviar-nos umas garrafas de vinho, porque vai ter um jogador fantástico à sua disposição", atirou, bem ao seu jeito."O melhor remédio para estarmos bem mentalmente são os resultados, mas este jogo foi mais difícil do que possa eventualmente parecer. Na primeira parte o Monza teve mais posse de bola e nós tivemos que alterar a nossa forma de pressionar em função disso. Depois, com mais espaço, conseguimos marcar e penso que até podíamos ter feito mais golos. Mas eles também. Estou feliz porque também consegui descansar alguns jogadores.""Estou feliz por ele voltar a ser falado. Noto uma grande diferença entre o Roger que eu encontrei com o de agora, mesmo com a bola nos pés. Ele encontra-nos mais soluções e é muito forte. Contudo, hoje também quero falar do Abraham. Jogou da forma que queríamos, a ganhar muitos duelos individuais e a dar profundidade à equipa. Obviamente que hoje a noite é do Dybala, mas o Abraham também esteve fantástico. Para mais, o Belotti já chegou e o Shomurodov vai tranquilizar-se quando não existirem mais rumores de mercado.""Galliani [diretor-executivo do Monza] é uma grande pessoa. Lembro-me sempre dos 4-0 no dérbi [que o Inter aplicou ao Milan quando Mourinho era treinador dos nerazzurri], em que ele [na altura vice-presidente do Milan] e Berlusconi [presidente do Milan na época] foram ao balneário dar-me os parabéns. Fico feliz por saber que existem pessoas assim no mundo do futebol."