Mourinho destaca entrega coletiva e elogia Rui Patrício: «Fez alguns milagres hoje»

Depois da inesperada derrota a meio da semana diante da Cremonese, por 2-1, a Roma voltou este domingo a ganhar, conseguindo um triunfo moralizador por 1-0 frente à Juventus , algo que deixou José Mourinho satisfeito... ainda que continuando com o jogo anterior na cabeça."Ainda estou triste se penso no que se passou em Cremona. É difícil de aceitar. Mas quando jogamos em equipa e os jogadores dão tudo, conseguimos o resultado. Estou feliz por esta vitória, mas ainda não superei a exibição em Cremona", começou por assumir o técnico dos romanos, à DAZN.Em seguida, seguindo a mesma linha de raciocínio, Mourinho falou ainda de Allegri e Rui Patrício. "A Roma ganhou porque os jogadores foram melhores e deram 100%. Não quero dizer que a organização tática nos permitiu ganhar, o jogo foi ganho pela atitude dos jogadores. Respeito o Allegri e os jogadores, são talentosos. Quando eles erguem uma parede, nós não somos uma equipa que consegue marcar muitos golos, por isso era importante manter a bola e não permitir que eles construíssem com intensidade. Quando contra-atacavam, era difícil para nós, mas defendemos bem e o Rui Patrício fez alguns milagres hoje. Isso é importante, porque quando jogas com a Juventus o guarda-redes tem de estar numa boa noite", disse.Presença no banco depois de inicialmente ter sido suspenso, Mourinho não quis alongar-se, mas deixou a sua bicada. "Não espero nada. Há uma investigação e curso e eu respeito, não quero dizer mais do que isso. Apenas repito que tudo o que quero é que me permitam trabalhar em paz".