Mourinho: «Disse aos meus jogadores que tinha vergonha deles»

O plantel da Roma viu este sábado, no período de intervalo do jogo com a Juventus , uma versão extrema de José Mourinho, com o técnico a visar de forma bastante dura os seus pupilos pela forma como se apresentaram na primeira parte em Turim. Quem o revelou foi o próprio técnico português, que ao DAZN assumiu ter mesmo dito aos seus jogadores que sentiu vergonha ao ver a forma como estes jogaram nos primeiros 45 minutos."Disse aos meus jogadores ao intervalo que tinha vergonha deles. Não foi uma questão tática, era a atitude deles. Não podemos vir aqui e jogar assim. Disse ao Salvatore [Foti] no banco para rezar que ficasse apenas 1-0. Porque estar a perder por 1-0 era um resultado fantástico depois da nossa primeira parte. Não fizemos absolutamente nada, foi mera sorte. Na segunda parte a equipa foi muito diferente, ainda que infelizmente não tenha tido muitas opções para fazer saltar do banco, tendo em conta que Zaniolo e Wijnaldum estão lesionados. O Massimiliano, mesmo com problemas que tem com lesões, foi capaz de fazer mudanças. Se analisar a segunda parte, merecemos o 1-0, mas a primeira metade foi horrível", começou por comentar.Mourinho abordou ainda a decisão de tirar Spinazzola e Mancini ao intervalo e assumiu ter sido complicado fazê-lo. "Foi duro para mim substituir o Gianluca Mancini, porque os defesas foram vítimas de uma exibição coletiva horrível. Fiquei muito feliz pela segunda parte e foi um ponto importante para mim. É algo positivo tendo em conta a nossa primeira parte. Mas quero ser o mais honesto possível com quem está em casa. Podia ter vindo aqui e ter dito que fui um treinador genial por ter mudado as coisas ao intervalo", fechou.