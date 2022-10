Mourinho: «Disseram que só batemos o Inter porque eram maus. Depois eles ganharam ao Barcelona...»

Bem ao seu jeito, José Mourinho deu uma bicada aos críticos em Itália, por entender que aquilo que está a ser feito na Roma não tem recebido o crédito merecido. O técnico português puxou dos galões após a vitória sobre a Sampdoria e lembrou que o mesmo Inter que os seus pupilos derrotaram recentemente não perdeu diante do Barcelona na Champions."É um resultado muito importante para nós, por demonstrámos carácter, alma, inteligência e coração. Alguns podem pensar de forma diferente, mas já estamos habituados a isso. Jogámos contra o Inter e as pessoas disseram que só lhes ganhámos porque eram maus. Mas depois o Inter ganhou ao Barcelona e empatou em Camp Nou. Perdemos com a Atalanta, uma equipa cínica, que apenas fez um remate à baliza nesse dia. É difícil às pessoas darem crédito a quem trabalha aqui, mas a verdade é que, com todos os problemas e limitações que temos, estamos a fazer a melhor época possível", disse o técnico.