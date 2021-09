Mourinho diz que a Roma "não é candidata a nada": «É muito fácil passar da euforia à depressão»

José Mourinho sofreu, em Verona, a primeira derrota em jogos oficiais pela Roma. Esta quarta-feira, o treinador português garantiu que o resultado negativo está ultrapassado e rejeitou qualquer tipo de pressão sobre a equipa.





"Perdemos um jogo, não jogámos bem. Mas esse jogo já foi analisado tendo em conta o futuro e não o passado. A derrota já é passado. É muito fácil passar da euforia à depressão, não quero entrar nesta dinâmica. Só me viram eufórico por dois minutos em dois meses, num jogo especial para mim como foi o de Sassuolo, mas de resto estive sempre tranquilo, equilibrado, consciente que esta equipa no ano passado ficou a 29 pontos do campeão", disse Mourinho, na antevisão à receção à Udinese, da 5.ª jornada da Serie A, marcada para quinta-feira (19h45)."Em Verona, talvez tenha sido demasiado honesto, admitindo que jogámos mal tanto a defender, como a atacar. Não deu para marcar três golos, mas quando marcas dois fora de casa tens que ganhar. Talvez pudesse dizer que o árbitro não deveria ter dado aquele amarelo ao Veretout que passou a jogar limitado, ou falar do relvado e da chuva. Em vez disso, fui honesto", acrescentou o treinador português.Mourinho não quer que a equipa entre em depressão, mas também rejeita euforias. "Estamos tristes, mas equilibrados. Vim para ajudar com a minha experiência e maturidade, para trazer equilíbrio. Também para não nos deixarmos levar pela euforia após três vitórias e e depressão após uma ou duas derrotas. Não somos candidatos a nada, apenas a vencer o próximo jogo. O campeonato não é uma autoestrada, tem curvas. Devemos sempre conduzir com concentração. Transformar a tristeza em motivação e não em depressão", analisou.