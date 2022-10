Mourinho diz que Dybala tem Mundial em risco: «Pelo que me disse, posso dizer que será difícil»

José Mourinho colocou em dúvida a possibilidade de Paulo Dybala poder estar fisicamente recuperado da lesão contraída este domingo no jogo contra o Lecce. Em declarações à DAZN, o treinador português afirmou que será "difícil" o internacional argentino regressar aos relvados ainda antes de 2023, o que em teoria o colocaria de fora do Mundial'2022 que ocorre entre 20 de novembro de 18 de dezembro."Eu diria que ele está mal, para não dizer que está muito, muito mal. Risco de não voltar antes de 2023? Não sou médico, e também ainda não falei com o nosso departamento médico, mas pelo que me disse [Dybala] e pelo que vi, posso dizer que será difícil", disse o técnico português.Recorde-se que o craque argentino foi este domingo fundamental no triunfo (2-1) da AS Roma sobre o Lecce, convertendo com sucesso uma grande penalidade que fechou as contas do marcador. Foi, contudo, no momento da conversão que Paulo Dybala se lesionou, tendo saído do terreno de jogo na sequência.