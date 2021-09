Mourinho e a derrota em Verona: «Vou precisar de algumas horas a ver os vídeos para descobrir o que aconteceu»

José Mourinho sofreu no domingo a primeira derrota em jogos oficiais no comando técnico da Roma, ao perder por 3-2 em Verona, frente ao Hellas. No final da partida, o treinador português elogiou o adversário, mas admitiu que os giallorossi não estiveram ao seu melhor nível.





"Eu sabia que o Verona tinha muita qualidade e que era difícil jogar contra eles, até porque depois de uma mudança de treinador costuma haver uma reação psicológica, que foi o que vimos hoje. O estilo de futebol do [Igor] Tudor é muito parecido ao que o Hellas apresentou na época passada com Ivan Juric, então os jogadores não tiveram dificuldades em adaptar-se", referiu Mourinho, ao DAZN."Esforçámo-nos, disso não posso reclamar. Mas perdemos muitos duelos individuais e o Hellas teve mais intensidade. Agora vou precisar de algumas horas a ver os vídeos do jogo para descobrir o que aconteceu", acrescentou. Ainda assim, Mourinho deixou algumas pistas que podem ajudam a explicar o resultado negativo. "Não interpretámos bem algumas situações. O Nicolò Zaniolo deveria descer mais e proteger o Rick Karsdorp. Também abusámos um pouco das bolas longas. Era óbvio que Hellas iria reagir no início da segunda parte, porque o jogo estava aberto. Temos que lidar melhor com os momentos difíceis, porque nem sempre podemos estar no controlo do jogo", concluiu.